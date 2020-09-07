Россию обвинили в планах присоединить Белоруссию

"Я полагаю, что (в России — ред.) сделают все, чтобы ее (Белоруссию) быстрее присоединить каким-то образом. Во что они это завернут, посмотрим, но тут все происходит на наших глазах", — заявил министр в интервью новостному порталу "15 min.lt".