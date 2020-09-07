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Литва заявила о плане России быстрее присоединить Белоруссию 

РИА Новости 25 минут назад
Россию обвинили в планах присоединить Белоруссию
Фото: © AP Photo / Virginia Mayo
Россия сделает все, чтобы быстрее присоединить Белоруссию, считает глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

"Я полагаю, что (в России — ред.) сделают все, чтобы ее (Белоруссию) быстрее присоединить каким-то образом. Во что они это завернут, посмотрим, но тут все происходит на наших глазах", — заявил министр в интервью новостному порталу "15 min.lt".

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Политика , Александр Лукашенко , МИД , МВД , Центризбирком России , Литва
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