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Пригожин объяснил свое желание оплатить лечение Навального 

Lenta.ru и ещё 4 15 минут назад
Пригожин объяснил оплату лечения Навального
Фото: ТАСС
Бизнесмен Евгений Пригожин объяснил свое желание оплатить лечение Навального в немецкой клинике. Об этом говорится на странице компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

«Пусть лечат до тех пор, пока не выздоровеет, тем более он мне денег должен», — заявил бизнесмен.

7 сентября стало известно, что Пригожин снова перечислил деньги в берлинскую клинику «Шарите» (Charite), где находится на лечении Алексей Навальный. Сумма перевода составила один миллион рублей.
26 августа Пригожин выкупил у компании «Московский школьник» долг Навального, его соратницы Соболь и ФБК в размере почти 88 миллионов рублей. По словам бизнесмена, он выкупил долг по двум причинам: чтобы рассчитаться с «Московским школьником», который понес убытки от действий «группы клеветников», и чтобы «раздеть и разуть эту группу недобросовестных людей».
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. После обследования в местной больнице врачи в числе предварительных диагнозов назвали отравление галлюциногеном. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок». 7 сентября немецкие медики сообщили, что вывели Навального из комы.
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Комментарии 1
Политика , Общество , Происшествия , Алексей Навальный , Евгений Пригожин
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