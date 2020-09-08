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Захарова оценила развитие ситуации с Навальным 

Lenta.ru и ещё 16 40 минут назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения со стороны западных стран в связи с развитием ситуации с Алексеем Навальным. Об этом она заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Захарова отметила, что складывается впечатление, что сценарий всего этого инцидента написан заранее. По ее словам, ситуация с Навальным стала очевидно политизированной. Представитель МИД рассказала, что никаких доказательств отравления до сих пор предоставлено не было. Она также добавила, что в Германии так и не дали ответа ни на официальные запросы Генпрокуратуры России, ни на обращения российских медиков.
Ранее Институт фармакологии и токсикологии бундесвера засекретил анализы Алексея Навального. Официальный представитель Медико-санитарной службы Германии заявил, что из соображений безопасности немецкая сторона считает недопустимой передачу этой информации российским властям.
В начале сентября немецкие власти заявили, что Навальный, госпитализированный двумя неделями ранее после экстренной посадки следовавшего в Москву из Томска самолета, был отравлен ядом из группы «Новичок». Канцлер Ангела Меркель потребовала от России провести всестороннее расследование случившегося и предупредила о возможности введения дополнительных санкций.
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Политика , Видео , Происшествия , Санкции , Экстренная посадка , Алексей Навальный , Мария Захарова , Ангела Меркель , МИД , Генпрокуратура РФ
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