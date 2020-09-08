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Захарова отметила, что складывается впечатление, что сценарий всего этого инцидента написан заранее. По ее словам, ситуация с Навальным стала очевидно политизированной. Представитель МИД рассказала, что никаких доказательств отравления до сих пор предоставлено не было. Она также добавила, что в Германии так и не дали ответа ни на официальные запросы Генпрокуратуры России , ни на обращения российских медиков.

Ранее Институт фармакологии и токсикологии бундесвера засекретил анализы Алексея Навального. Официальный представитель Медико-санитарной службы Германии заявил, что из соображений безопасности немецкая сторона считает недопустимой передачу этой информации российским властям.