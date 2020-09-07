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Посла России в Британии вызвали в МИД из-за ситуации с Навальным 

РИА Новости 7 минут назад
Посла России вызвали в МИД Великобритании
Фото: ТАСС
Посол РФ в Великобритании Андрей Келин был вызван в понедельник в британский МИД из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, сообщается в Twitter главы британского внешнеполитического ведомства Доминика Рааба.

"Сегодня Британия вызвала российского посла для того, чтобы обозначить глубокую обеспокоенность отравлением Алексея Навального. Абсолютно неприемлемо использовать запрещенное химическое оружие, Россия обязана провести полное и прозрачное расследование", — заявил министр.

"Сообщалось, что Алексей Навальный был выведен из медикаментозной комы. Я надеюсь на улучшение его состояния", — добавил Рааб.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
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Политика , Андрей Келин , Алексей Навальный , МИД , Великобритания
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