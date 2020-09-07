Российский губернатор попросил у Путина 2 млрд

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша попросил президента России Владимира Путина выделить региону два миллиарда рублей на обеспечение жильем детей-сирот.
Путин в понедельник провел рабочую встречу в режиме видеоконференции с Шапшой, стенограмма опубликована на сайте Кремля.
Шапша утверждает, что ежегодно область обеспечивает жильем более 100 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
"Выделяем … свыше 160 миллионов рублей. Но существующими лимитами федерального финансирования и ограниченными возможностями областного бюджета мы не можем существенно сократить количество нуждающихся (на сегодняшний день это 1663 человека). Для решения этой проблемы требуется 2,5 миллиарда рублей… Учитывая социальную значимость вопроса, прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович, рассмотреть возможность поэтапного выделения региону двух миллиардов рублей до 2024 года. А со своей стороны мы готовы выделить еще 0,5 миллиарда рублей для того, чтобы решить окончательно проблему", — сказал глава региона.
Путин в свою очередь заверил Шапшу в поддержке, назвав обеспечение жильем детей-сирот "чрезвычайно важной, очень острой, чувствительной темой для страны в целом".