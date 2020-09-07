Испытывать иллюзий на счет возобновления подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу с Украины
не стоит, так как для этого имеется ряд препятствий, считает вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков
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Ранее официальный представитель управления Верховного комиссара ООН
по правам человека Элизабет Тросселл заявила РИА Новости, что ответственность за обеспечение жителей Крыма
чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России
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"Я не сторонник в любом вопросе, тем более настолько заполитизированном, руководствоваться какими-то иллюзиями. Сколько бы сложной с точки зрения водоснабжения ситуация на полуострове ни была, рассчитывать на получение воды с территории Украины попросту невозможно. И здесь есть несколько причин", - сказал РИА Новости Бобков.
Во-первых, по его словам, та инфраструктура, которая некогда обеспечивала транспортировку воды, за годы отсутствия подачи пришла в "абсолютную негодность".
"Если на территории Республики Крым основные объекты, связанные с перекачкой воды, еще находились под охраной, и, насколько это возможно, в отсутствие воды содержались в законсервированном виде, то на Украине, по моей информации, все давным-давно уничтожено. Подавать воду - это не просто открыть подвижку. Это действительно очень сложный технологический процесс, поэтому есть технологическое препятствие, преодолеть которое если и возможно, то ценой огромных инвестиций", - сказал Бобков.
В то же время, по его словам, гарантий насчет серьезности намерений со стороны Украины нет.
"Уверенности нет, что в случае если мы эти инвестиции внесем, то получим договороспособного партнера. На сегодня мы уверены абсолютно в обратном. Мы помним, как у нас был нормальный юридический диалог на предмет поставки электроэнергии с территории Украины, и как по воле террористической организации при пособничестве властей Киева эта ситуация моментально изменилась и приобрела бесповоротный характер. Поэтому рассчитывать на этот источник воды в принципе не надо", - подчеркнул вице-спикер.
По его мнению, структуры ООН не в состоянии оказать действенной помощи в решении вопроса водоснабжения Крыма.
"Единственную помощь могут оказать только наши выверенные технологически взвешенные шаги, которые уже сегодня в республике предпринимаются. Да, вынуждены идти на непопулярные меры, с точки зрения ограничения подачи воды, но мы понимаем, что если предпринять необходимый комплекс мер, то пройдем этот этап и выйдем из него достойно", - сказал Бобков.
Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался путем бурения скважин, добычи воды из подземных источников, а также за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа начал действовать поэтапный режим ограничения водоснабжения.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".