Испытывать иллюзий на счет возобновления подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу с Украины не стоит, так как для этого имеется ряд препятствий, считает вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков

Ранее официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила РИА Новости, что ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России

"Я не сторонник в любом вопросе, тем более настолько заполитизированном, руководствоваться какими-то иллюзиями. Сколько бы сложной с точки зрения водоснабжения ситуация на полуострове ни была, рассчитывать на получение воды с территории Украины попросту невозможно. И здесь есть несколько причин", - сказал РИА Новости Бобков.

Во-первых, по его словам, та инфраструктура, которая некогда обеспечивала транспортировку воды, за годы отсутствия подачи пришла в "абсолютную негодность".

"Если на территории Республики Крым основные объекты, связанные с перекачкой воды, еще находились под охраной, и, насколько это возможно, в отсутствие воды содержались в законсервированном виде, то на Украине, по моей информации, все давным-давно уничтожено. Подавать воду - это не просто открыть подвижку. Это действительно очень сложный технологический процесс, поэтому есть технологическое препятствие, преодолеть которое если и возможно, то ценой огромных инвестиций", - сказал Бобков.

В то же время, по его словам, гарантий насчет серьезности намерений со стороны Украины нет.

"Уверенности нет, что в случае если мы эти инвестиции внесем, то получим договороспособного партнера. На сегодня мы уверены абсолютно в обратном. Мы помним, как у нас был нормальный юридический диалог на предмет поставки электроэнергии с территории Украины, и как по воле террористической организации при пособничестве властей Киева эта ситуация моментально изменилась и приобрела бесповоротный характер. Поэтому рассчитывать на этот источник воды в принципе не надо", - подчеркнул вице-спикер.

По его мнению, структуры ООН не в состоянии оказать действенной помощи в решении вопроса водоснабжения Крыма.

"Единственную помощь могут оказать только наши выверенные технологически взвешенные шаги, которые уже сегодня в республике предпринимаются. Да, вынуждены идти на непопулярные меры, с точки зрения ограничения подачи воды, но мы понимаем, что если предпринять необходимый комплекс мер, то пройдем этот этап и выйдем из него достойно", - сказал Бобков.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался путем бурения скважин, добычи воды из подземных источников, а также за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа начал действовать поэтапный режим ограничения водоснабжения.