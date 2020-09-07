Кремль сделал заявление о встрече Путина и Лукашенко 

Как сообщал «Рамблер», журналисты телеканала «Дождь», сославшись на собственные источники в госструктурах, заявили, что встера Путина и Лукашенко состоится через неделю.

Собеседники отметили, что 14 сентября «фигурировало» в разговорах при обсуждении российско-белорусских переговоров. При этом сотрудники российских ведомство заявили журналистам, что дата может быть перенесена, поскольку «все может случиться».

Ранее Минск с визитом посетил премьер-министр России Михаил Мишустин . Члены делегации, которая прилетела в столицу Белоруссии на двух самолетах, обсудили с коллегами из правительства республики вопросы, касающиеся восстановления экономики после пандемии, невмешательства иностранных государств в политическую ситуацию в Белоруссии.