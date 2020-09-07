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Кремль сделал заявление о встрече Путина и Лукашенко 

Павел Тиунов 31 минуту назад
Кремль сделал заявление о встрече Путина и Лукашенко
Фото: РИА Новости
Встреча президента России Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко может состояться в «ближайшие дни», сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Ранее в СМИ была озвучена предварительная дата переговоров — 14 сентября.
Как сообщал «Рамблер», журналисты телеканала «Дождь», сославшись на собственные источники в госструктурах, заявили, что встера Путина и Лукашенко состоится через неделю.
Собеседники отметили, что 14 сентября «фигурировало» в разговорах при обсуждении российско-белорусских переговоров. При этом сотрудники российских ведомство заявили журналистам, что дата может быть перенесена, поскольку «все может случиться».
Ранее Минск с визитом посетил премьер-министр России Михаил Мишустин. Члены делегации, которая прилетела в столицу Белоруссии на двух самолетах, обсудили с коллегами из правительства республики вопросы, касающиеся восстановления экономики после пандемии, невмешательства иностранных государств в политическую ситуацию в Белоруссии.
Кроме того, Александр Лукашенко во время встречи с Мишустиным заявил, что белорусским силовикам удалось перехватить разговор Вашингтона с Варшавой, которой якобы доказывает фальсификацию громкого заявление канцлера Германии Ангелы Меркель относительно возможного отравления оппозиционера Алексея Навального.
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Комментарии
Политика , В мире , Алексей Навальный , Михаил Мишустин , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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