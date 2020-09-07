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В Кремле прокомментировали возмутивший сербских чиновников пост Захаровой 

Газета.Ru 21 минуту назад
Кремль прокомментировал скандал с Захаровой
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о посте официального представителя МИД ПФ Марии Захаровой, которая высмеяла президента Сербии Александра Вучича, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Ранее Захарова опубликовала в Facebook фотографию с визита делегации, где пр Вучич сидит напротив американского главы Дональда Трампа. Вместе с этим к публикации представитель внешнеполитического ведомства прикрепила кадр из фильма "Основной инстинкт" со сценой "нога на ногу". Положение сербского лидера на фото Захарова сравнила с допросом и призвала садиться как на второй фотографии.
Песков отметил, что, возможно, действительно возникло недопонимание в связи с некоторыми формулировками Захаровой. Однако активность российских дипломатов в социальных сетях является необходимой частью их работы.

"Я знаю, что моя коллега уже принесла извинения. Что касается эмоционального фона, то здесь можно сказать, что в нашей европейской культуре, если говорить о рассадке на международных мероприятиях, то нам гораздо ближе "круглый стол" короля Артура. Вот все, что я могу сказать", — добавил он.

Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что у России и Сербии остаются дружеские, партнерские отношения.

"Сербский народ — это братский нам народ. МИД РФ делает очень много для развития и углубления наших отношений, в том числе для пассивной защиты интересов Сербии на международном уровне", — резюмировал он.

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Комментарии 3
Политика , Дмитрий Песков , Мария Захарова , Дональд Трамп , Александр Вучич , МИД , Газета.Ru , Сербия
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