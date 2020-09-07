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Мишустин высказался о наставничестве на конкурсе «Лидеры России» 

Алиса Селезнёва 49 минут назад
Мишустин высказался о наставничестве на конкурсе «Лидеры России»
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на заключительном дне суперфинала конкурса «Лидеры России», заявил, что намерен продолжать свою наставническую деятельность и попросит быть наставниками для конкурсантов министров и вице-премьеров. Об этом пишет ТАСС.
Глава правительства напомнил слова президента России о том, что «социальные лифты должны работать не по звонку, а по объективным критериям», и подчеркнул, что кабинет министров также является «социальным лифтом, который помогает повысить эффективность государственного аппарата».

«Поэтому, несмотря на загруженность, я постараюсь, если вы разрешите, принимать дальше участие в работе конкурса «Лидеры России» как наставник и попрошу об этом вице-премьеров, министров», — заявил Мишустин.

Премьер-министр также отметил, что наставничество — это тонкий инструмент, основанный на доверии, когда наставник и ученик могут обо всем друг другу рассказать.

«Сегодня для меня наставник — президент России, говорю абсолютно искренне», — заявил он.

«Рамблер» писал, что в этом году заявки на конкурс «Лидеры России 2020» поступили из 68 стран мира. Всего было подано 233 830 заявок.
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Политика , Михаил Мишустин , ИТАР-ТАСС
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