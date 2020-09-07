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Мишустин призвал не бояться ошибок 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Мишустин призвал не бояться ошибок
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что ошибок бояться не нужно, но надо уметь их признавать и исправлять.

"Не бойтесь ошибаться. Каждый имеет право на ошибку, и надо уметь признать ее и исправить. И сделать все, чтобы не повторять в дальнейшем. Ведь умение просчитывать последствия своих действий для окружающих — это обязательный навык для тех, кто хочет работать на государственной службе, да и не только на государственной службе", — сказал он, выступая на мероприятии конкурса управленцев "Лидеры России".

Рассказывая о госслужбе, Мишустин отметил, что "в этой работе никто не обещает, что здесь легко, это не про государственную службу, но точно будет интересно".
Перечисляя основные качества, необходимые для работы на госслужбе, Мишустин назвал честность, профессионализм, широкий кругозор и знания, инициативность, способность выходить за рамки привычных схем, а также цифровую компетентность.

"Включать и выключать компьютер мы все можем, тем более айфоны, но этого мало сегодня. Нельзя жить по старым схемам в новом мире. Надо, конечно же, использовать возможности, которые дают технологии", — подчеркнул глава правительства.

Он пояснил, что за счет цифровизации можно разгрузить государственный аппарат от избыточного документооборота, сделать госуслуги понятными и доступными для людей.
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Политика , Михаил Мишустин
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