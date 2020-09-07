СМИ назвали предварительную дату встречи Путина с Лукашенко 

Журналисты телеканала «Дождь» со ссылкой на собственные источники в госструктурах заявили, что встреча президента России Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко может состояться 14 сентября. При этом собеседники корреспондентов не исключили, что дата может быть перенесена.
По данным сотрудника одного из отечественных министерств, Лукашенко специально прилетит в Москву 14 сентября, чтобы встретиться с Путиным. Эту же дату назвал другой источник «Дождя», работающий в другом федеральном ведомстве.
Он подчеркнул, что в разговорах о возможной встрече глав государств «фигурировало» именно 14 сентября. Однако, отметили собеседники журналистов, е исключено, что дата может быть перенесена, поскольку «многое может произойти».
Ранее, как сообщал «Рамблер», премьер-министр России Михаил Мишустин провел переговоры с Александром Лукашенко в Минске. В ходе обсуждения насущных вопросов были затронуты темы создания будущего Союзного государства, взаимовыгодного экономического сотрудничества, невмешательства других стран в ситуацию в Белоруссии, а также инцидент с возможным отравлением Алексея Навального. Российской стороне была передана запись якобы перехваченного белорусскими силовиками разговора между Вашингтоном и Варшавой, который доказывает, что резкое заявление канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу отравления Навального сфальсифицировано.