Матвиенко поделилась лайфхаками с лидерами России

Продвижение женской повестки в России и в мире, сохранение человеческих связей и эмпатии — всё это является непременными качествами человека, который претендует на лидерство в современном мире. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко , выступая перед финалистами конкурса «Лидеры России».

Конкурс начали проводить ежегодно три года назад по инициативе и при поддержке президента России Владимира Путина . За эти годы он стал одной из важнейших кадровых программ государства: из финалистов вышли действующие мэры, губернаторы, заместители федеральных министров, представители крупных государственных и частных компаний, научных учреждений. В 2020 году в финал вышли 300 человек.

Валентина Матвиенко отметила, что из 300 финалистов лишь 5 — женщины, спикер считает, что «это несправедливо», и надо активнее задействовать женщин в решении мировых проблем. «Именно женщины острее чувствуют ответственность за жизни детей, за гуманитарную политику. Уверена, что мир устал от брутальной политики — наступает эра мягкой силы, где особую роль будут занимать женщины», — заявила она.

Спикер сообщила, что Евразийский женский форум и платформа «Россия — страна возможностей» запускает новую образовательную платформу «Женщина-лидер», которая стартует 21 сентября. «Участвуйте, дерзайте, продвигайте женскую повестку в России и в мире — считайте это лайфхаком», — поделилась парламентарий.

Ещё один лайфхак от Валентины Матвиенко — «дружите, общайтесь, поддерживайте связи». «Все вы часть одной команды — лидеров России, которым предстоит создавать настоящее и будущее страны. Происходит формирование широкой сети молодых, умных, открытых профессионалов, которые составят золотой кадровый резерв России. Знаю, что каждый из вас получит грант в миллион рублей на продвижение профессиональных навыков. Но в ходе конкурса вы познакомились друг с другом, общались. И эти человеческие связи стоят больше всех денег», — уверена она.

По словам спикера, сегодня для успешной карьеры все большее значение приобретают «софт скиллз» — умение находить общий язык, понимать людей, их чувства и потребности. А главное, подчеркивает Валентина Матвиенко — «умение приходить на помощь тем, кому трудно».