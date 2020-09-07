В Совфеде назвали аморальным отношение ООН к Крыму 

«Поведение Украины в отношении Крыма можно сравнить с блокадой Ленинграда. Масштаб разный, но методика одна. И в этой ситуации позиция ООН является аморальной и преступной», — сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Так он прокомментировал заявление ООН о том, что основная ответственность за обеспечение Крыма водой лежит на России.

«Бюрократический аппарат ООН занимается не существом проблемы, а отрабатывает ту версию, которая выгодна большей части сотрудников, расположенных на территории США », — сказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

По его словам, ситуация выглядит крайне простой. «В советские времена на общенародные средства был построен Северо-Крымский канал. После 2014 года украинские экстремисты решили усилить блокаду Крыма. И, помимо санкционного давления, они лишили крымчан, которых Украина считает своими гражданами, пресной воды», — продолжил собеседник.

«Это можно сравнить с тем, как фашисты пытались воздействовать на жителей блокадного Ленинграда. Масштаб разный, методика одна — «смиритесь, сдайтесь, потом воду включим». Иезуитская логика», — подчеркнул Климов.

«Причем данная проблема никого не интересует: ни правозащитников, ни чиновников ООН. Мы написали запрос, они его приняли и дали пространный ответ. Поэтому поведение ООН в отношении Крыма — это преступное и аморальное невмешательство. Рассчитывать на их помощь было бы странным», — добавил сенатор.

«Но с проблемой подачи питьевой воды мы справимся. У нас проводятся мероприятия как по поиску новых источников воды, так и по более экономичному использованию имеющихся. Кроме того, крымская инфраструктура требует серьезной реновации. И когда все будет реализовано — положение граждан России в Крыму улучшится», — заключил Климов.

Ранее официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что основная ответственность за обеспечение жителей Крыма водой лежит на России, но и у Украины есть обязанности.

Она подчеркнула, что каждый человек «для полноценной жизни и полного осуществления всех прав» имеет «право на безопасную и чистую питьевую воду, и санитарию». Для «защищенного населения Крыма» в этом вопросе «главную ответственность несет» Россия, сказала Тросселл.

При этом, по ее словам, «Украина обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав». Киев обязан «постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на территории» Украины, передает РИА «Новости».

Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков.

В августе военнослужащие завершили переброску воды по 60-километровому трубопроводу в Симферопольское водохранилище, которое обмелело из-за засухи.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.