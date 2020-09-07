Глава Нового Уренгоя ушел в отставку

"Сегодня на заседании городской думы муниципального образования город Новый Уренгой депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Ивана Костогриза в связи с отставкой по собственному желанию. Напомним, Иван Костогриз руководил администрацией с 2007 года", — говорится в сообщении.

Уточняется, что депутаты создали конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы города, определили порядок и условия проведения конкурсных процедур, установили сроки приема документов от претендентов. Временно исполнять полномочия главы города с 8 сентября 2020 года будет первый заместитель главы администрации Нового Уренгоя Андрей Воронов, который, по информации на сайте администрации, назначен на эту должность 7 сентября. С 2018 года Воронов занимал пост заместителя губернатора ЯНАО и курировал строительную сферу региона.

24 августа на пресс-подходе губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал смену главы города, сообщив, что Костогриз перейдет на другую службу.