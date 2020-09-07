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Глава Нового Уренгоя ушел в отставку по собственному желанию 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Глава Нового Уренгоя ушел в отставку
Фото: Instagram
Депутаты городской думы Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) приняли отставку главы города Ивана Костогриза. Об этом сообщается на сайте администрации в понедельник.

"Сегодня на заседании городской думы муниципального образования город Новый Уренгой депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Ивана Костогриза в связи с отставкой по собственному желанию. Напомним, Иван Костогриз руководил администрацией с 2007 года", — говорится в сообщении.

Уточняется, что депутаты создали конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы города, определили порядок и условия проведения конкурсных процедур, установили сроки приема документов от претендентов. Временно исполнять полномочия главы города с 8 сентября 2020 года будет первый заместитель главы администрации Нового Уренгоя Андрей Воронов, который, по информации на сайте администрации, назначен на эту должность 7 сентября. С 2018 года Воронов занимал пост заместителя губернатора ЯНАО и курировал строительную сферу региона.
24 августа на пресс-подходе губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал смену главы города, сообщив, что Костогриз перейдет на другую службу.
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Комментарии
Политика , Иван Костогриз , Новый Уренгой , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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