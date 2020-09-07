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Польша опровергла перехваченный «разговор Варшавы и Берлина» о Навальном 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Польша опровергла перехваченный «разговор Варшавы и Берлина» о Навальном
Фото: Lenta.ru
Министерство иностранных дел Польши опровергло якобы перехваченный Белоруссией «разговор Варшавы и Берлина», связанный с госпитализацией Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее белорусские власти передали ФСБ России перехваченную запись «переговоров Германии и Польши» о Навальном. Белоруссия также опубликовала в сети запись предполагаемого разговора представителей двух стран с расшифровкой и озвучкой на русском языке. На фоне слышно, что собеседники общаются между собой на английском.
В ходе беседы «представитель Берлина» заявляет, что все материалы по делу Навального готовы и переданы канцлеру Германии Ангеле Меркель, остается лишь дождаться ее заявления. После этого он добавляет, что «идет война, а во время войны все средства хороши».
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Политика , В мире , Европа , Происшествия , СНГ , Алексей Навальный , ФСБ , Варшава , Польша
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