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Путин подрежет «элитные хвосты» — Хазин 

Deita.ru 24 минуты назад
Путин подрежет «элитные хвосты»
Фото: ТАСС
В России полным ходом идёт процесс национализации элиты, считает известный российский экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».
В этой связи, как отмечает эксперт, президент страны Владимир Путин собирается подрезать «элитные хвосты» — то есть окончательно лишить прозападную часть российской элиты своих полномочий, статуса и влияния. Дело в том, что складывающаяся ситуация не оставляет главе государства иного выбора: запад уже дал понять, что он в очередной раз собирается решать свои проблемы за счёт всего остального мира.
Весь нынешний конфликт Китая и России с США связан именно с нежеланием сверхдержав плясать под американскую дудку и поддерживать благополучие этого режима за счёт эксплуатации своих рынков. В условиях мирового экономического кризиса для этих стран это становится непозволительной роскошью.
Именно по этой причине все чиновники, бизнесмены, финансисты, для которых Солнце всё ещё встаёт в Вашингтоне, будут постепенно выводиться из системы управления Россией. Все представители элиты, у кого, до сих пор остаются «хвосты» на западе, будут отрезаны от государственного аппарата как неблагонадёжные персоны, которых больше нельзя подпускать к властному механизму.
Хазин не исключает, что уже после выборов в США в стране начнутся массовые сокращения целых отделов чиновников на всех уровнях. Элита должны быть очищена и все, кто хочет продолжать работать в интересах запада, а не своей страны, должны покинуть свои места и уступить их более сознательным и ответственным людям.
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Политика , Михаил Хазин , Владимир Путин , РИА "Дейта" , Радиостанция "Говорит Москва"
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