Путин подрежет «элитные хвосты»

России полным ходом идёт процесс национализации элиты, считает известный российский экономист Михаил Хазин , сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

В этой связи, как отмечает эксперт, президент страны Владимир Путин собирается подрезать «элитные хвосты» — то есть окончательно лишить прозападную часть российской элиты своих полномочий, статуса и влияния. Дело в том, что складывающаяся ситуация не оставляет главе государства иного выбора: запад уже дал понять, что он в очередной раз собирается решать свои проблемы за счёт всего остального мира.

Весь нынешний конфликт Китая и России с США связан именно с нежеланием сверхдержав плясать под американскую дудку и поддерживать благополучие этого режима за счёт эксплуатации своих рынков. В условиях мирового экономического кризиса для этих стран это становится непозволительной роскошью.

Именно по этой причине все чиновники, бизнесмены, финансисты, для которых Солнце всё ещё встаёт в Вашингтоне, будут постепенно выводиться из системы управления Россией. Все представители элиты, у кого, до сих пор остаются «хвосты» на западе, будут отрезаны от государственного аппарата как неблагонадёжные персоны, которых больше нельзя подпускать к властному механизму.

Хазин не исключает, что уже после выборов в США в стране начнутся массовые сокращения целых отделов чиновников на всех уровнях. Элита должны быть очищена и все, кто хочет продолжать работать в интересах запада, а не своей страны, должны покинуть свои места и уступить их более сознательным и ответственным людям.