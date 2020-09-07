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Мишустин ввёл новый жёсткий запрет 

Deita.ru и ещё 1 22 минуты назад
Мишустин ввел новый жесткий запрет
Фото: ТАСС
Глава российского правительства запретил министерству спорта заниматься строительством, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Коммерсант».
Своим распоряжением Михаил Мишустин лишил ведомство всех функций, связанных с данной сферой. Все полномочия по спортивному строительству теперь будет курировать Минстрой России.
Подписанный премьер-министром документ вступает в силу уже с 1 октября этого года. Министерство строительства будет обязано обеспечить реализацию распоряжения Мишустин в двухмесячный срок.
Напомним, что Минспорт готовило объекты к чемпионату мира по футболу 2018 года.
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Политика , Михаил Мишустин , Минспорта , Правительство РФ , Минстрой , РИА "Дейта"
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