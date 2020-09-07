Мишустин ввел новый жесткий запрет

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Своим распоряжением Михаил Мишустин лишил ведомство всех функций, связанных с данной сферой. Все полномочия по спортивному строительству теперь будет курировать Минстрой России

Подписанный премьер-министром документ вступает в силу уже с 1 октября этого года. Министерство строительства будет обязано обеспечить реализацию распоряжения Мишустин в двухмесячный срок.

Напомним, что Минспорт готовило объекты к чемпионату мира по футболу 2018 года.