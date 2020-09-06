Захарова спросила МИД Германии о ситуации с Навальным

Глава МИД ФРГ Хайко Масс в воскресенье заявил, что "власти Германии давно уже дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по Алексею Навальному — причин не делать этого нет, но сейчас еще продолжается обследование пациента в клинике".

Маас также отметил, что в беседе с российским послом Сергеем Нечаевым в МИД дипломату уже заявляли, что "не было никаких препятствий, чтобы не согласовывать его (запрос)".

"В этом смысле это очередная дымовая шашка, которые мы в последние дни видели неоднократно", — добавил он.

Российская дипмиссия в ФРГ, комментируя визит посла Нечаева в МИД Германии, ранее отмечала, что "никакой субстантивной фактуры послу не передавалось". В посольстве по итогам прошедшего в среду визита отмечали, что Нечаев был "проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ".

Комментируя высказывания Мааса, Захарова указала, что у неё есть несколько вопросов к германскому внешнеполитическому ведомству.

"Если обследование пациента ещё продолжается, то как можно делать политические заявления, тем более с обвинительным уклоном?", — указала она.

Захарова также задалась вопросом, почему "на тему расследования и диагнозов начали говорить политики, а не представители правоохранительных и медицинских учреждений Германии?"

"И по линии правоохранительных органов, и по линии врачей (формальный запрос есть — ред.). Направлен он был ещё в августе. Дополнительное обращение от российских медиков с предложением о взаимодействии прозвучало на днях. И МИДу Германии об этом хорошо известно", — заметила Захарова.

"Так почему же обмен информацией не начался? Почему не началась практическая работа специалистов, которые компетентны в этом вопросе, а идёт подмена экспертных заявлений политическими лозунгами?", — задается вопросом она.

Захарова также интересуется, что "за фактологические данные были предоставлены германской стороной партнерам по НАТО ЕС , побудившие их сделать идентичные политическое заявления?". Она также спросила, когда посольство РФ в Берлине сможет получить официальные ответы на запрошенную информацию для передачи ее в Москву.

"Так всё-таки почему ФРГ не раскрывает данные, на которые ссылается?", — заключила Захарова.

Запрос правовой помощи генпрокуратура РФ направила в федеральное ведомство юстиции Германии 27 августа, в прошедшую пятницу минюст сообщил, что одобрил запрос и передал его в управление юстиции Берлина. Управление сообщило, что рассматривает запрос в координации с федеральными ведомствами, решение о его согласовании будет принято по итогам таких консультаций.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".

Российская сторона направила запрос в правоохранительные органы Германии, а также немецким медикам о ситуации с Навальным, но ответа пока нет.