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Жириновский рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Жириновский: Чувствую себя хорошо
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал РИА Новости, что после прививки с вакциной от коронавируса чувствует себя хорошо и никаких побочных эффектов на себе не ощутил.
На прошлой неделе политик сообщал агентству, что привился от COVID-19.

"Чувствую себя хорошо. Меня предупреждали, что в первые дни может температура подняться. Но у меня никаких побочных эффектов не было. Жду второго укола вакцины в 20-х числах сентября", — сказал Жириновский.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Комментарии 1
Политика , Владимир Жириновский , Кирилл Дмитриев , Минздрав РФ , ЛДПР , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости
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