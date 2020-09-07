По словам Потапова, российские правоохранители на данный момент не получили ответа немецкой стороны на запрос правовой помощи.

"В случае поступления запрашиваемой информации, готовы детально проверить эти данные", — отметил глава управления.

Он также добавил, что сотрудники правоохранительных органов проводят дополнительные проверки в связи с информацией об обнаружении в организме Навального отравляющих веществ.

"Без конкретных данных от немецкой стороны нам сложно работать по этой теме, а их нам не предоставляют, несмотря ни на какие запросы", — подчеркнул Потапов.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы "Новичок". Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.