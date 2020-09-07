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В МВД заявили о готовности проверить данные немецких врачей о Навальном 

Газета.Ru и ещё 47 31 минуту назад
Сотрудники российских правоохранительных органов готовы проверить данные Германии о состоянии Алексея Навального, заявил руководитель Следственного управления сибирской транспортной полиции Сергей Потапов в эфире программы "Вести Недели" на канале "Россия 1".
По словам Потапова, российские правоохранители на данный момент не получили ответа немецкой стороны на запрос правовой помощи.

"В случае поступления запрашиваемой информации, готовы детально проверить эти данные", — отметил глава управления.

Он также добавил, что сотрудники правоохранительных органов проводят дополнительные проверки в связи с информацией об обнаружении в организме Навального отравляющих веществ.

"Без конкретных данных от немецкой стороны нам сложно работать по этой теме, а их нам не предоставляют, несмотря ни на какие запросы", — подчеркнул Потапов.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы "Новичок". Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.
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Комментарии 164
Политика , Видео , Громкие уголовные дела , Алексей Навальный , Сергей Потапов , МВД , Германия
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