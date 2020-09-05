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Рошаль предложил создать экспертную группу по делу Навального 

BFM.RU и ещё 13 1 час назад
Россия предлагает Германии создать экспертную группу, которая займется изучением состояния Алексея Навального. Об этом «Коммерсанту» сообщил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Обращение уже направлено в немецкую врачебную палату.

«Судьба Навального волнует многих», — отметил Рошаль.

Именно по этой причине Национальная медицинская палата обратилась к коллегам в Германии с предложением создать экспертную группу, чтобы выяснить «причину состояния Навального».
Рошаль считает, что в России нужно будет возбудить уголовное дело, «если окажется, что Навальный действительно был отравлен».
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Политика , Видео , В мире , Общество , Происшествия , Алексей Навальный , Германия , Рошаль
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