МИД ответил на обвинения Запада

В пятницу министры иностранных дел Германии Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан приняли совместное заявление по ситуации с Навальным. В документе говорится, что министры "разделяют глубокое потрясение этим нападением на господина Навального", а сами события называются "серьезным нарушением основополагающих принципов демократии и плюрализма". Политики также заявили, что ожидают от российских властей гарантий для собственных граждан. В частности, речь идет о "гражданских и политических правах".

"В связи с безапелляционными утверждениями, что токсичные химические соединения нервно-паралитического действия, которые на Западе именуют "Новичками", были разработаны у нас, необходимо напомнить следующее. На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО", — отметили в ведомстве.

Кроме того, в США разработчикам технологий их боевого применения официально выдали более полутора сотен патентов, добавили дипломаты.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду немецкое правительство, ссылаясь на военных медиков, заявило об "отравлении" Навального субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России в Берлине говорили, что ждут от германской стороны правовой помощи по линии генпрокуратур.

Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков , Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет.

Последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в России запасов уничтожили 27 сентября 2017 года. Таким образом, реализуемая с 1996 года федеральная целевая программа была завершена раньше установленного срока и Москва полностью исполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ. США же на сегодняшний день остаются единственным обладателем существенных запасов боевых отравляющих веществ.