Москва обвинила Запад в многолетней работе над «Новичком» 

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МИД отреагировал на обвинения в адрес России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального . Ведомство расценивает заявления о том, что он был отравлен, как «враждебные по отношению к России», пишет ТАСС.

В Москве отмечают, что химические вещества из группы «Новичок» на протяжении многих лет разрабатывали специалисты ряда западных стран и структур НАТО

В качестве примера МИД России приводит США. Там разработчикам технологий боевого применения таких веществ «официально выдано более полутора сотен патентов», — говорится в комментарии ведомства.