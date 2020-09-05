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Москва обвинила Запад в многолетней работе над «Новичком» 

BFM.RU 1 час назад
МИД отреагировал на обвинения в адрес России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Ведомство расценивает заявления о том, что он был отравлен, как «враждебные по отношению к России», пишет ТАСС.
В Москве отмечают, что химические вещества из группы «Новичок» на протяжении многих лет разрабатывали специалисты ряда западных стран и структур НАТО.
В качестве примера МИД России приводит США. Там разработчикам технологий боевого применения таких веществ «официально выдано более полутора сотен патентов», — говорится в комментарии ведомства.
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Политика , Алексей Навальный , МИД , НАТО , ИТАР-ТАСС , Москва
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