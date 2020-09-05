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Путин поздравил москвичей с Днем города 

Москва24 и ещё 14 57 минут назад
Путин обратился к москвичам
Фото: РИА Новости
Владимир Путин во время выступления на торжественном мероприятии в честь Дня города поздравил жителей столицы с праздником.
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Глава государства выразил надежду, что москвичи с пониманием отнесутся к сложившейся ситуации в столице, в частности, что День города проходит с ограничениями из-за пандемии.

"В этом году, к сожалению, он отмечается без грандиозных и традиционных массовых мероприятий. Уверен, что москвичи и гости нашей столицы относятся к этому с пониманием. И вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны", — сказал президент РФ.

При этом он также выделил работу городских служб Москвы во время пандемии. Он назвал ее слаженной и эффективной.

"Хотя это было сложно, столица достойно прошла сложное время", — сказал Владимир Путин.

Ранее президент заявил, что столичные власти предприняли очень энергичные шаги по борьбе с коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что Москва первой в стране столкнулась с COVID-19, что понятно, поскольку здесь самая большая концентрация людей.
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Комментарии 21
Политика , Другое , Владимир Путин , Правительство Москвы
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