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Путин: упоминание Госсовета в конституции необходимо для повышения его значимости 

ТАСС и ещё 5 21 минуту назад
Путин вспомнил о важном изменении в Конституции РФ
Фото: РИА Новости
Утверждение механизма Госсовета на конституционном уровне придает этому органу власти большую значимость. Таким мнением поделился президент России Владимир Путин в интервью для фильма Сергея Брилева "Непременный Госсовет", показанном в субботу на телеканале "Россия-24".

"Я исходил из того, что если это эффективно работающий инструмент, то его нужно затвердить в основном законе страны, нужно легализовать его, придать ему большую значимость, большее значение. Это всегда имеет смысл, когда мы обобщаем то, что было достигнуто и эффективно работает, затверждаем это и используем его в будущем, этот инструмент", — сказал Путин, объясняя, зачем понадобилось вносить статус Госсовета в конституцию и принимать по этому органу отдельный федеральный закон.

По мнению президента, практика работы Госсовета "показала, что она востребована, и сам этот орган власти востребован".
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Комментарии 7
Политика , Сергей Брилев , Владимир Путин
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