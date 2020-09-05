Путин вспомнил о важном изменении в Конституции РФ

"Я исходил из того, что если это эффективно работающий инструмент, то его нужно затвердить в основном законе страны, нужно легализовать его, придать ему большую значимость, большее значение. Это всегда имеет смысл, когда мы обобщаем то, что было достигнуто и эффективно работает, затверждаем это и используем его в будущем, этот инструмент", — сказал Путин, объясняя, зачем понадобилось вносить статус Госсовета в конституцию и принимать по этому органу отдельный федеральный закон.