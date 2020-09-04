Белорусский гостелеканал ОНТ в пятницу обнародовал, предположительно, перехваченную разведкой аудиозапись разговора Берлина и Варшавы об "отравлении" российского блогера Алексея Навального, на которой якобы представитель Варшавы заявил, что надо отбить российскому президенту Владимиру Путину охоту "сунуть нос" в дела Минска и "утопить" его в проблемах РФ.

"Мы неоднократно официально заявляли, что не имеем отношения к так называемому "отравлению". И у нас до сих пор нет ни одного документального подтверждения от немецкой стороны, подтверждающего факт отравления", — сказал Морозов.

По его словам, РФ имеет биоматериалы пострадавшего и готова их предоставить. России же ничего не показывают.

"Если сведения (президента Белоруссии Александра) Лукашенко достоверны, это усиливает нашу позицию, если же запись нельзя в силу каких-либо причин считать достоверной, это ни на миллиметр не меняет нашей позиции", — подчеркнул законодатель.

Морозов отметил, что если международное сообщество ищет истину, "то пусть ищет вместе с нами".

"Любой иной подход отдаёт провокацией и дурно пахнет", — заключил он.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.