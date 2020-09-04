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Володин осудил намерение Украины начать уголовное преследование посетивших Москву депутатов Верховной рады 

Вероника Полынина 1 час назад
Володин осудил уголовное преследование посетивших Москву депутатов Верховной рады
Фото: РИА Новости
Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил намерение властей Украины начать уголовное преследование посетивших Москву депутатов Верховной рады.
По мнению Володина, авторы инициативы разрушают договоренности, существующие в рамках нормандского формата.

«Это удар по парламентскому измерению нормандского формата и попытка сорвать этот диалог, — сказал председатель Госдумы.

По его словам, противники урегулирования ситуации должны понимать, что «в первую очередь они должны привлечь к уголовной ответственности своего президента Зеленского, который сам участвует в выработке договоренностей в нормандском формате на уровне глав государств».
Володин отметил важность межпарламентского диалога и заявил, что после окончания пандемии он должен продолжится с участием депутатов из Франции и Германии.

«Со стороны депутатов Верховной Рады приезд в Москву — был мужественный, ответственный шаг. Они выразили готовность совместно искать решения, направленные на достижение мира, реализацию Минских соглашений. Это важно, в первую очередь, для самой Украины, где уже седьмой год не прекращается гражданский конфликт», — заявил председатель Госдумы.

Он призвал европейских парламентариев дать «соответствующую оценку действиям Киева». Он подчеркнул, что Россия открыта к диалогу со всеми политическими силами Украины, выступающими за урегулирование ситуации в Донбассе.
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Комментарии 4
Политика , Вячеслав Володин , Госдума , Верховная Рада , Москва
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