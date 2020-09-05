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Иркутский губернатор устроил разнос из-за срыва сроков сдачи ФОК 

Lenta.ru 1 час назад
Иркутский губернатор устроил разнос строителям ФОК
Фото: РИА Новости
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев устроил разнос из-за сорванного срока сдачи физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в микрорайоне Новоленино в Иркутске. Видео опубликовано в сообществе «Брутальная политика» в «Одноклассниках».

«Если объект сказали [сдать] к 1 сентября, он должен быть, и меня не волнуют никакие отмазки. Это ваши конкретные управленческие решения, мы пожали друг другу руки. Я приехал на открытие — где ленточка? Где радостные лица? Вы плюете мне в душу. Слово дал, слово взял — нормально это?» — возмутился Кобзев.

Он также попросил извиниться и объясниться на камеру ответственного за сдачу ФОК Игоря Владимирова, который, в свою очередь, сообщил, что здание сдадут 2 октября.

«Если не будет к этой дате, я вас больше не увижу ни на территории Иркутской области, ни в городе Иркутске», — сказал Кобзев, поручив перейти на круглосуточный режим работы, чтобы сдать проект в срок.

В феврале Кобзев вместе с мэром Иркутска Дмитрием Бердиковым проверил ход строительства ФОКа. Тогда отмечалось, что работы начались в августе 2019 года, и здание будет завершено в сентябре 2020-го. В проекте комплекса предусмотрены залы для занятий различными видами спорта, индивидуальной силовой подготовки с тренажерами.
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Политика , Игорь Кобзев , Игорь Владимиров , Иркутск , Иркутская Область
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