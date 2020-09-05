Иркутский губернатор устроил разнос строителям ФОК

«Если объект сказали [сдать] к 1 сентября, он должен быть, и меня не волнуют никакие отмазки. Это ваши конкретные управленческие решения, мы пожали друг другу руки. Я приехал на открытие — где ленточка? Где радостные лица? Вы плюете мне в душу. Слово дал, слово взял — нормально это?» — возмутился Кобзев.