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МИД Австрии вызвал посла России в Вене для беседы по ситуации с Навальным 

ТАСС и ещё 13 28 минут назад
МИД Австрии вызвал посла РФ из-за ситуации с Навальным
Фото: Посольство России в Австрии
Министерство иностранных дел Австрии пригласило для беседы посла России в Вене из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

"Мне не нужны для этого призывы оппозиции. Мы поручили это вчера, и он [посол] сегодня будет в МИД", — сказал Шалленберг в эфире австрийского радио в ответ на вопрос, будет ли его министерство вызывать российского дипломата по призыву австрийской оппозиции.

"Мы подтверждаем факт встречи", — сообщили ТАСС в посольстве России.

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Политика , В мире , Происшествия , Алексей Навальный , МИД , ИТАР-ТАСС , Австрия , Вена
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