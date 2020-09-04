МИД Австрии вызвал посла РФ из-за ситуации с Навальным

"Мне не нужны для этого призывы оппозиции. Мы поручили это вчера, и он [посол] сегодня будет в МИД", — сказал Шалленберг в эфире австрийского радио в ответ на вопрос, будет ли его министерство вызывать российского дипломата по призыву австрийской оппозиции.