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Лавров прокомментировал инцидент с Навальным 

РИА Новости 1 час назад
Лавров прокомментировал инцидент с Навальным
Фото: РИА Новости
Глава МИД Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг блогера Алексея Навального, указал, что все это напоминает ему историю со Скрипалями.

"Когда Россия была голословно обвинена, а результаты расследования, которые, вот, в случае со Скрипалями проходило в Великобритании, остаются засекреченными, да и самих Скрипалей никто не видит", — сказал он в ходе пресс-конференции в Москве.

"Напомню в этой связи в очередной раз то, что когда наши британские коллеги на волне вот этой русофобской истерики по поводу Скрипалей заставили большинство стран Евросоюза выгнать российских дипломатов, на что мы, естественно, ответили, мы поинтересовались у членов ЕС доверительно, предъявили ли англичане какие-либо факты, кроме того, что они публично излагали через СМИ?" — задался вопросом министр.

Он указал, что на это "нам сказали "нет, факты не предъявили, но попросили дипломатов выгнать и пообещали, что потом предоставят конкретную информацию".

"Я не поленился и каждый раз, когда встречаюсь со своими коллегами, спрашиваю: "Вот насчет того случая со Скрипалями, когда вы под честное слово Лондона присоединились к его призыву и выслали российских дипломатов, вам предоставили обещанную конкретную информацию, помимо того, что было публично озвучено?" Ответ — нет. Никто никому ничего не предоставил", — добавил Лавров.

Тон западных партнеров по ситуации с Алексеем Навальным говорит, что они кроме патетики мало что могут предъявить, заявил он.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
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Политика , Происшествия , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Сергей Лавров , МИД , ЕС , Генпрокуратура РФ , Москва , Великобритания
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