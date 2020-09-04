Литве предложили отдать Белоруссии Вильнюс и Клайпеду

«Литва сейчас живёт по Конституции 1938 года, а по ней столица страны не Вильнюс, а город Каунас. А весь Вильнюсский край Литве дал Сталин уже позже. Но ведь Литва после 1989 провела полную десоветизацию. Так что раз речь об историческом ревизионизме, то Литве, ради чистоты совет, нужно не брать, а отдать Белоруссии и Вилнюс и Клайпеду», — отметил Жириновский.