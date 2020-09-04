Литве предложили отдать Белоруссии Вильнюс и Клайпеду

Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский посоветовал Литве отдать Белоруссии Вильнюс и Клайпеду, передает корреспондент ИА REGNUM 4 сентября.
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«Литва сейчас живёт по Конституции 1938 года, а по ней столица страны не Вильнюс, а город Каунас. А весь Вильнюсский край Литве дал Сталин уже позже. Но ведь Литва после 1989 провела полную десоветизацию. Так что раз речь об историческом ревизионизме, то Литве, ради чистоты совет, нужно не брать, а отдать Белоруссии и Вилнюс и Клайпеду», — отметил Жириновский.
По мнению парламентария, Литва ведёт себя крайне активно в отношении Белоруссии, политики страны практически открытым текстом говорят о разделе Белоруссии без Александра Лукашенко.
«Мечтают о Речи Посполитой», — указал Жириновский.