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Лавров сравнил ситуацию вокруг Навального с делом Скрипалей 

News.ru и ещё 3 43 минуты назад
Лавров вспомнил о Скрипалях
Фото: РИА Новости
Ситуация вокруг блогера Алексея Навального напоминает историю со Скрипалями, когда Великобритания также представила свои данные странам Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, Москве нечего скрывать в этой ситуации. Он подчеркнул, что российская сторона будет принимать решение по данному вопросу после того, как Берлин предоставит конкретные факты по этому инциденту. Лавров напомнил, что, как только Навальному стало плохо в самолёте, были приняты немедленные меры: борт посадили в Омске, блогера госпитализировали и подключили к аппарат искусственной вентиляции легких.
По словам министра, после того, как Навального транспортировали в Берлин, более недели никто из тех, кто «поднимали этот шум во время его пребывания в Омске» не требовал от немецких врачей предъявить какую-либо информацию о его состоянии, передаёт РИА Новости.

Все происходит по старым сценариям, когда какие-то обвинения в наш адрес выдвигаются с публичных трибун, когда наше официальное обращение с просьбой задействовать договоры о правовой помощи и предоставить нам данные в ответ на конкретные вопросы, поставленные российской генеральной прокуратурой, остаются без ответа, — сказал глава МИД на пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что военные токсикологи Германии нашли следы отравляющего вещества к крови российского оппозиционера Алексея Навального.
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Комментарии 11
Политика , Алексей Навальный , Сергей Лавров , МИД , ЕС , РИА Новости , Москва , Великобритания
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