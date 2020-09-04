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МИД призвал ЕС не политизировать ситуацию с Навальным

РИА Новости
1 час назад
Замглавы МИД РФ Александр Грушко на встрече с послом ЕС в РФ Маркусом Эдерером указал на недопустимость политизации ситуации с Алексеем Навальным и выдвижения голословных обвинений, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
МИД призвал ЕС не политизировать ситуацию с Навальным
Фото: © Евгений Одиноков© Евгений Одиноков
Грушко принял Эдерера 4 сентября.
"В связи с заявлением Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности (Жозепа) Борреля от имени Евросоюза от 3 сентября о ситуации вокруг Навального было указано на недопустимость политизации данного вопроса и выдвижения голословных обвинений в жанре "мегафонной дипломатии", - говорится в сообщении МИД РФ.
Отмечается, что стороны подчеркнули необходимость задействовать имеющиеся российско-германские правовые механизмы на основе запроса Генеральной прокуратуры РФ для обмена информацией и прояснения реальных обстоятельств случившегося.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Песков в среду заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
В четверг, 3 сентября, Боррель по ситуации с Навальным заявил, что ЕС призывает к совместному международному ответу и оставляет за собой право на введение санкций. Он также призвал Россию сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) "для обеспечения беспристрастного международного расследования".
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
Политика,Леонид Ринк,Маркус Эдерер,Алексей Навальный,Александр Грушко,ОЗХО,Генпрокуратура РФ,МИД,ЕС,РИА Новости,Россия,Германия,
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