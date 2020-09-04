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Путин обсудил с Совбезом подготовку визита Лукашенко в Москву 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Путин обсудил с Совбезом подготовку визита Лукашенко
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России итоги состоявшегося 3 сентября визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Минск и подготовку к визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Обсуждались итоги визита председателя правительства России в Минск, в том числе в контексте подготовки поездки президента Белоруссии в Москву", — сказал он.

2 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что встреча президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой должна состояться в Москве в ближайшие две недели. Сам Песков ранее говорил, что визит белорусского лидера в РФ готовится, но точную дату не озвучивал.
В совещании приняли участие заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры иностранных и внутренних дел и обороны Сергей Лавров, Владимир Колокольцев и Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и глава СВР Сергей Нарышкин.
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Политика , Сергей Шойгу , Дмитрий Медведев , Сергей Нарышкин , Владимир Колокольцев , Михаил Мишустин , Сергей Лавров , Александр Бортников , Николай Патрушев , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Вячеслав Володин , ФСБ , Совет безопасности РФ , Правительство РФ , Москва
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