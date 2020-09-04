Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МВД вынес вердикт по делу Навального 

Павел Тиунов 18 минут назад
Глава МВД вынес вердикт по делу Навального
Фото: РИА Новости
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил агентству Interfax, что в ситуации с возможным отравлением блогера Алексея Навального нет основания для рассмотрения криминальных версий произошедшего. По его словам, версия о возможном покушении несостоятельна.
Высказывая сове мнение об инциденте с оппозиционером, Колокольцев подчеркнул, что в произошедших событиях нет ничего криминального, и преступной составляющей там взяться неоткуда. По словам министра, правоохранители «не видят оснований» для криминальной подоплеки ситуации.
Ранее, как сообщал «Рамблер», соратник Навального юрист Фонда по борьбе с коррупцией Вячеслав Гюмади обратился в Следственный комитет с заявлением о покушении на жизнь оппозиционера, в результате которого он оказался на больничной койке в крайне тяжелом состоянии. Следователь не отчитался Гюмади о результатах проведенной проверки по заявлению, поэтому юрист обратился в суд. В результате обращение было спущено в Западно-сибирское следственное управление на транспорте.
Видео дня. Последствия супертайфуна «Майсак» в Приморье
Комментарии 2
Политика , Алексей Навальный , Владимир Колокольцев , Фонд борьбы с коррупцией , СКР , МВД , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меньшиков устроил скандал на похоронах
Меньшиков устроил скандал на похоронах
«Зажрались и забыли»: что теряют прибалты из-за Лукашенко
«Зажрались и забыли»: что теряют прибалты из-за Лукашенко
Мечта Греты Тунберг сбылась. И оказалась кошмаром
Мечта Греты Тунберг сбылась. И оказалась кошмаром
«Ничего святого не осталось»: Валерия о реакции на свадьбу сына
«Ничего святого не осталось»: Валерия о реакции на свадьбу сына
Видео
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
01:39
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
Опубликовано видео задержания готовивших вооруженные атаки на школы россиян
01:18
Опубликовано видео задержания готовивших вооруженные атаки на школы россиян
Опубликовано видео с тайфуном «Майсак» в Приморье
01:10
Опубликовано видео с тайфуном «Майсак» в Приморье
Два питона-самца подрались из-за питона-самки и попали на видео
05:08
Два питона-самца подрались из-за питона-самки и попали на видео
Появилось видео закрытия игр «Чистое небо-2020»
01:32
Появилось видео закрытия игр «Чистое небо-2020»
Армия
Заброшенный маяк Анива на Сахалине попал на видео
01:24
Заброшенный маяк Анива на Сахалине попал на видео
В мире
Секретная лаборатория мефедрона попала на видео
01:28
Секретная лаборатория мефедрона попала на видео
Происшествия
Невеста, фотограф и визажист оказались смыты в воду
00:36
Невеста, фотограф и визажист оказались смыты в воду
Происшествия
Скандал с игрушечным пистолетом попал на видео
01:00
Скандал с игрушечным пистолетом попал на видео
Происшествия
Появилось видео встречи Мишустина с Лукашенко
04:04
Появилось видео встречи Мишустина с Лукашенко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение