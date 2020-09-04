Глава МВД вынес вердикт по делу Навального 

Высказывая сове мнение об инциденте с оппозиционером, Колокольцев подчеркнул, что в произошедших событиях нет ничего криминального, и преступной составляющей там взяться неоткуда. По словам министра, правоохранители «не видят оснований» для криминальной подоплеки ситуации.

Ранее, как сообщал «Рамблер», соратник Навального юрист Фонда по борьбе с коррупцией Вячеслав Гюмади обратился в Следственный комитет с заявлением о покушении на жизнь оппозиционера, в результате которого он оказался на больничной койке в крайне тяжелом состоянии. Следователь не отчитался Гюмади о результатах проведенной проверки по заявлению, поэтому юрист обратился в суд. В результате обращение было спущено в Западно-сибирское следственное управление на транспорте.