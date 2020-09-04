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Шойгу сделал прививку от коронавируса 

RT на русском и ещё 17 42 минуты назад
Шойгу привился от коронавируса
Фото: РИА Новости
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.

«Отвечая на вопросы своих коллег из зарубежных стран, Сергей Шойгу сообщил, что недавно сделал прививку отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции», — приводит ТАСС сообщение.

Кроме того, 4 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что сделал прививку от коронавируса.
Ранее также сообщалось, что прививку от COVID-19 сделали глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Марат Хуснуллин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
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Политика , Армия , Другое , Сергей Шойгу , Марат Хуснуллин , Владимир Жириновский , Сергей Собянин , Денис Мантуров , Владимир Путин , Министерство обороны , Минпромторг , ЛДПР , ИТАР-ТАСС
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