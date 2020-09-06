Россия обвинила Запад и НАТО в создании «Новичка»

«На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО. А в США, к примеру, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более 150 патентов», — говорится в заявлении на сайте МИД.