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В Кремле прокомментировали идею Дерипакси перенести столицу 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
Перенести столицу: В Кремле ответили Дерипаске
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею бизнесмена Олега Дерипаски перенести столицу, заявил, что он имеет право на собственную точку зрения, обсуждаемую на экспертных площадках.
"Дерипаска является очень опытным, знающим предпринимателем, который реализует очень сложные комплексные проекты, зачастую весьма успешен и, конечно, он имеет право на собственную точку зрения, которая обсуждается на экспертных форумах", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к идее Дерипаски перенести российскую столицу, чтобы дать толчок развитию страны, поскольку все деньги "утекают" в Москву, а у регионов ничего не осталось.
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Политика , Олег Дерипаска , Дмитрий Песков
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