Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле заявили, что ничего не скрывали по ситуации с Навальным 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
«Факты не скрываем»: Песков о ситуации с Навальным
Фото: ТАСС
Москва с первых дней ничего не скрывала по ситуации с блогером Алексеем Навальным, российские врачи давали информацию больше и чаще немецких коллег, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Факты мы не скрываем, они всем хорошо известны, мы о них рассказывали, всем нашим партнерам и нашим визави они прекрасно известны, с первых дней информация предоставлялась", — заявил Песков журналистам в пятницу.

"Справедливости ради нужно все-таки обратить внимание всех, что из омской больницы предоставлялась гораздо больше и гораздо чаще информация о состоянии здоровья больного, чем, например, это делается сейчас из берлинской больницы. Это, опять, абсолютно голая констатация", — продолжил представитель Кремля.
По его словам, российские врачи "вели себя гораздо более транспарентно в отношении информирования и журналистов, и всех заинтересованных, чем это делают берлинские коллеги, — это тоже абсолютно голая констатация".
Москва в ситуации с Алексеем Навальным опирается на факты, добавил Песков.

"Мы в этой ситуации сами опираемся на факты, действуем последовательно и осторожно и всех остальных тоже призываем опираться на факты", — сказал Песков журналистам в пятницу.

Кремль также рассчитывает на диалог с германскими коллегами и получение информации по веществу, которое якобы обнаружили у Алексея Навального, это поможет проводимой сейчас МВД России доследственной проверке обстоятельств дела, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас мы с вами знаем по заявлению официальных представителей, в том числе и канцлера ФРГ, о том, что немецким специалистам удалось установить некое отравляющее вещество. В данном случае здесь мы рассчитываем на наш диалог с германскими коллегами и рассчитываем на то, что в ходе этого диалога мы получим информацию о том, что это за вещество. Безусловно, это поможет тем действиям, которые выполняют сейчас наши специалисты из МВД", — сообщил Песков журналистам в пятницу, напомнив, что они сейчас проводят доследственную проверку.

По словам пресс-секретаря президента РФ, в ситуации с Навальным Москва предпочитает быть "последовательной и осторожной в акцентировании тех или иных версий произошедшего с берлинским пациентом".
"Самые разные версии, в том числе и версия отравления рассматривалась с первых дней, когда больной был на излечении в реанимации в Омске. По версии наших врачей и наших специалистов, эта версия (отравление) не подтвердилась, рассматривались другие врачебные версии", — сказал Песков.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз — отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
Видео дня. Последствия супертайфуна «Майсак» в Приморье
Последние новости
"Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине "Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой "Я жила в испуге": Ляйсан Утяшева рассказала о насилии "Я жила в испуге": Ляйсан Утяшева рассказала о насилии
Комментарии 6
Политика , Происшествия , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , МИД , ЕС , МВД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Туск рассказал о тайном предложении Лукашенко против РФ
Туск рассказал о тайном предложении Лукашенко против РФ
США готовят массовую зачистку российских солдат
США готовят массовую зачистку российских солдат
Меньшиков устроил скандал на похоронах
Меньшиков устроил скандал на похоронах
Мечта Греты Тунберг сбылась. И оказалась кошмаром
Мечта Греты Тунберг сбылась. И оказалась кошмаром
Видео
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
01:39
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
Опубликовано видео с тайфуном «Майсак» в Приморье
01:10
Опубликовано видео с тайфуном «Майсак» в Приморье
Два питона-самца подрались из-за питона-самки и попали на видео
05:08
Два питона-самца подрались из-за питона-самки и попали на видео
Появилось видео закрытия игр «Чистое небо-2020»
01:32
Появилось видео закрытия игр «Чистое небо-2020»
Армия
Заброшенный маяк Анива на Сахалине попал на видео
01:24
Заброшенный маяк Анива на Сахалине попал на видео
В мире
Секретная лаборатория мефедрона попала на видео
01:28
Секретная лаборатория мефедрона попала на видео
Происшествия
Невеста, фотограф и визажист оказались смыты в воду
00:36
Невеста, фотограф и визажист оказались смыты в воду
Происшествия
Скандал с игрушечным пистолетом попал на видео
01:00
Скандал с игрушечным пистолетом попал на видео
Происшествия
Появилось видео встречи Мишустина с Лукашенко
04:04
Появилось видео встречи Мишустина с Лукашенко
Политика
Собянин сообщил Путину о сделанной прививке от COVID-19
01:25
Собянин сообщил Путину о сделанной прививке от COVID-19
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение