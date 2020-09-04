«Факты не скрываем»: Песков о ситуации с Навальным

"Факты мы не скрываем, они всем хорошо известны, мы о них рассказывали, всем нашим партнерам и нашим визави они прекрасно известны, с первых дней информация предоставлялась", — заявил Песков журналистам в пятницу.

"Справедливости ради нужно все-таки обратить внимание всех, что из омской больницы предоставлялась гораздо больше и гораздо чаще информация о состоянии здоровья больного, чем, например, это делается сейчас из берлинской больницы. Это, опять, абсолютно голая констатация", — продолжил представитель Кремля.

По его словам, российские врачи "вели себя гораздо более транспарентно в отношении информирования и журналистов, и всех заинтересованных, чем это делают берлинские коллеги, — это тоже абсолютно голая констатация".

Москва в ситуации с Алексеем Навальным опирается на факты, добавил Песков.

"Мы в этой ситуации сами опираемся на факты, действуем последовательно и осторожно и всех остальных тоже призываем опираться на факты", — сказал Песков журналистам в пятницу.

Кремль также рассчитывает на диалог с германскими коллегами и получение информации по веществу, которое якобы обнаружили у Алексея Навального, это поможет проводимой сейчас МВД России доследственной проверке обстоятельств дела, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас мы с вами знаем по заявлению официальных представителей, в том числе и канцлера ФРГ, о том, что немецким специалистам удалось установить некое отравляющее вещество. В данном случае здесь мы рассчитываем на наш диалог с германскими коллегами и рассчитываем на то, что в ходе этого диалога мы получим информацию о том, что это за вещество. Безусловно, это поможет тем действиям, которые выполняют сейчас наши специалисты из МВД", — сообщил Песков журналистам в пятницу, напомнив, что они сейчас проводят доследственную проверку.

По словам пресс-секретаря президента РФ, в ситуации с Навальным Москва предпочитает быть "последовательной и осторожной в акцентировании тех или иных версий произошедшего с берлинским пациентом".

"Самые разные версии, в том числе и версия отравления рассматривалась с первых дней, когда больной был на излечении в реанимации в Омске. По версии наших врачей и наших специалистов, эта версия (отравление) не подтвердилась, рассматривались другие врачебные версии", — сказал Песков.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.