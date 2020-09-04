Песков высказался о словах Лукашенко по Навальному

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался прокомментировать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации Германией и Польшей данных об отравлении Алексея Навального, сославшись на то, что не знаком с этой информацией.
"Я пока не располагаю информацией о том, что в этих материалах, и поэтому никак не могу прокомментировать это заявление президента Белоруссии", — сказал Песков журналистам в пятницу.
Материалы белорусской разведки, доказывающие фальсификацию данных об отравлении Навального, переданы ФСБ, спецслужба доложит о них Путину, заявил Песков.
Пресс-секретарь президента считает, что медики омской больницы, информируя о состоянии Навального, были более открыты, чем их немецкие коллеги.
Следствие де-юре по делу об отравлении Навального будет открыто, если найдется подтверждение наличия отравляющего вещества, заявил Песков.