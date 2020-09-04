Песков высказался о словах Лукашенко по Навальному

"Я пока не располагаю информацией о том, что в этих материалах, и поэтому никак не могу прокомментировать это заявление президента Белоруссии", — сказал Песков журналистам в пятницу.

Материалы белорусской разведки, доказывающие фальсификацию данных об отравлении Навального, переданы ФСБ , спецслужба доложит о них Путину, заявил Песков.

Пресс-секретарь президента считает, что медики омской больницы, информируя о состоянии Навального, были более открыты, чем их немецкие коллеги.

Следствие де-юре по делу об отравлении Навального будет открыто, если найдется подтверждение наличия отравляющего вещества, заявил Песков.