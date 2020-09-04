3-го сентября в Минске прошли переговоры премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Мишустин прибыл в Минск с внушительной делегацией, в которую входил даже министр финансов. Основной повесткой разговора были последние события в Белоруссии. Лукашенко обозначил свою позицию и сказал: "Вы должны понимать, что мы полны решимости отстоять свой суверенитет и независимость. И мы не позволим здесь нас наклонять. Мы видим уже, откуда ноги растут. И не просто ноги. Мы видим, что они уже полностью увязли в этой лжи и вранье. Но правда всегда побеждает".
Появилось видео встречи Мишустина с Лукашенко
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