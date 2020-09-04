Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэра Биробиджана госпитализировали 

RT на русском и ещё 1 24 минуты назад
Мэра Биробиджана госпитализировали
Фото: Instagram © alexandr_golovatyi
Мэр Биробиджана Александр Головатый был госпитализирован в инфекционное отделение города.
Об этом он сам рассказал на своей странице в Instagram.

«Ночью стало хуже, появилась одышка. Увезли на скорой в инфекционку. Сейчас на капельницах и уколах. Извините, пока не могу отвечать на сообщения», — написал Головатый.

Ранее сообщалось, что Головатый сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
31 августа стало известно, что мэр Краснодара Евгений Первышов был доставлен в больницу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском: последние новости
Володин прокомментировал ситуацию с Навальным Володин прокомментировал ситуацию с Навальным Лавров: Россия обеспокоена задержанием журналистов в Белоруссии Лавров: Россия обеспокоена задержанием журналистов в Белоруссии Глава СВР прокомментировал ситуацию в Белоруссии Глава СВР прокомментировал ситуацию в Белоруссии
Политика , Происшествия , Евгений Первышов , Биробиджан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят массовую зачистку российских солдат
США готовят массовую зачистку российских солдат
Ефремов назвал справедливый для себя приговор
Ефремов назвал справедливый для себя приговор
Мечта Греты Тунберг сбылась. И оказалась кошмаром
Мечта Греты Тунберг сбылась. И оказалась кошмаром
Туск рассказал о тайном предложении Лукашенко против РФ
Туск рассказал о тайном предложении Лукашенко против РФ
Видео
Медведи «ограбили» продуктовые магазины и попали на видео
00:22
Медведи «ограбили» продуктовые магазины и попали на видео
Плещущиеся у берегов Крыма дельфины попали на видео
00:32
Плещущиеся у берегов Крыма дельфины попали на видео
Ураган рекордной силы накрыл российский город и попал на видео
00:13
Ураган рекордной силы накрыл российский город и попал на видео
Происшествия
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
00:45
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
Страны НАТО обсудят ситуацию с Навальным
00:14
Страны НАТО обсудят ситуацию с Навальным
В мире
Лукашенко стал врагом Украины
01:28
Лукашенко стал врагом Украины
В мире
Берлин ответил на заявление Лукашенко о Навальном
00:14
Берлин ответил на заявление Лукашенко о Навальном
В мире
Игра с огнем: опасная находка в порту Бейрута
01:23
Игра с огнем: опасная находка в порту Бейрута
В мире Происшествия
Пресняковы о разводе Пугачевой и Галкина: это вообще шок
00:59
Пресняковы о разводе Пугачевой и Галкина: это вообще шок
Шоу-бизнес
Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах и попал на видео
00:28
Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть