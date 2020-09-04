Мэра Биробиджана госпитализировали 

Мэр Биробиджана Александр Головатый был госпитализирован в инфекционное отделение города.
Об этом он сам рассказал на своей странице в Instagram.
«Ночью стало хуже, появилась одышка. Увезли на скорой в инфекционку. Сейчас на капельницах и уколах. Извините, пока не могу отвечать на сообщения», — написал Головатый.
Ранее сообщалось, что Головатый сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
31 августа стало известно, что мэр Краснодара Евгений Первышов был доставлен в больницу с коронавирусной инфекцией.