У семьи Мантурова нашли гостиничный бизнес

По словам источников издания, отель на улице Малой Дмитровке был приобретен «пару лет назад», в то время он назывался Golden Apple. Сколько именно заплатили за объект, неизвестно. Эксперты оценивают его стоимость в 25-30 миллионов долларов (1,8–2,2 миллиарда рублей). Новые собственники реконструировали здание и передали его в управление международному оператору Hilton Worldwide. Обновленная гостиница на 95 номеров была открыта летом 2019-го. Сутки проживания в ней, по данным Booking.com, обходятся минимум в 7,8 тысячи рублей.