Вирус «проголосует» в нескольких областях 

Под разговоры о том, что нам надо привыкнуть к жизни с новой коронавирусной опасностью хотя бы до создания надежной «антиковидной» вакцины, в ряде областей, которые находятся в так называемой красной зоне инфицирования, пройдут губернаторские выборы. Поэтому СOVID-19 становится фактором выборов, особенно в регионах с довольно шаткими позициями действующих губернаторов или недавно назначенных врио.

Действительно, для успешного главы Ленинградской области Александра Дрозденко , обладающего приличным рейтингом, коронавирус — лишь дополнительная проблема, которую нужно решать путём разумных ограничений. И злокозненный вирус вряд ли способен как-то изменить сложившуюся в регионе стабильную ситуацию. Недаром Дрозденко с его опытом даже сватают в кремлёвскую администрацию . А ещё раньше шли разговоры, что Санкт-Петербург с областью могли бы объединить исключительно под него.

Другое дело — регионы, в которых и без уханьской инфекции специфических проблем выше руководящей головы. Речь идёт, прежде всего, о Камчатском крае , об Архангельской, Пензенской и Смоленской областях, а также о Еврейской автономной области (ЕАО). То есть о субъектах федерации, в которых многие эксперты прогнозируют возможность проведения вторых туров.

Впрочем, высокая степень инфицирования, с которой пока не удаётся эффективно справляться, может по-разному повлиять на сам избирательный процесс. И удивительно парадоксальный вывод из такой сложившейся ситуации заключается в том, что продолжающаяся эпидемия может в некоторой степени облегчить победу официальным кандидатам.

Во-первых, высокий уровень распространения заболевания автоматически приводит к падению явки. Действительно, люди опасаются появляться в общественных местах, зонах скопления народа, там, где вероятность подцепить вирус наиболее высока. Но кого нынче волнует низкая явка. Более того, давно замечено, что нынешняя избирательная кампания максимально засушена. Никто не старается агитировать избирателя отдать свой ценный голос. Нет прежнего заигрывания с электоратом с обещанием лотерей, распродаж и семейных увеселений с массовиками-затейниками. Не то нынче время.

По этой причине распространение вируса только добавит сдержанности грядущим голосованиям. А чем ниже явка, тем, как обычно считается, у официальных кандидатов значительно выше шансы одержать победу сразу, без лишних проволочек. Поскольку явку ядерного провластного контингента из числа тех же бюджетников всегда смогут обеспечить.

Другим аспектом сохраняющейся опасности массового инфицирования является использование технологии, отработанной в ходе недавнего конституционного плебисцита. То есть растягивание процесса голосования сразу на несколько дней — в данном случае, видимо, на три. Что касается электронного голосования, то наша политическая провинция пока к нему не готова. И ситуация с инфекцией пока здесь ничего не изменит.

А вот трёхдневное голосование с организацией импровизированных избирательных участков на свежем воздухе (на «пеньках», как шутили во время плебисцита) может, как считается, ещё в большей степени облегчить достижение искомого результата.

Видимо, окончательное влияние господина Вируса на исход нескольких кампаний ещё станет предметом самого тщательного анализа.