ФСБ России изучит аудиозапись об инциденте с Навальным 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что спецслужбы изучат переданные материалы, передает РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время разговора с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил, что разведка республики перехватила разговор Варшавы и Берлина о Навальном. Запись белорусский лидер пообещал передать РФ.

Алексей Навальный впал в кому после того, как почувствовал себя плохо в самолете Томск — Москва. Лайнер зашел на экстренную посадку в Омске, чтобы его оперативно доставили в местную больницу для оказания помощи.