ФСБ России изучит аудиозапись об инциденте с Навальным 

ФСБ России получила от Белоруссии аудиозапись, касающуюся инцидента с блогером Алексеем Навальным. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщил телеканал ОНТ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что спецслужбы изучат переданные материалы, передает РИА Новости.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время разговора с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил, что разведка республики перехватила разговор Варшавы и Берлина о Навальном. Запись белорусский лидер пообещал передать РФ.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия не получила от Германии ни одного документа по ситуации с Навальным.
Алексей Навальный впал в кому после того, как почувствовал себя плохо в самолете Томск — Москва. Лайнер зашел на экстренную посадку в Омске, чтобы его оперативно доставили в местную больницу для оказания помощи.
Российский МИД выступил за тщательное и объективное расследование инцидента с Алексеем Навальным. Глава министерства Сергей Лавров указал на недопустимость голословных обвинений и отметил подозрительную поспешность западных стран с версией об умышленном отравлении блогера.