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ФСБ России изучит аудиозапись об инциденте с Навальным 

Вечерняя Москва и ещё 50 59 минут назад
ФСБ России изучит аудиозапись об инциденте с Навальным
Фото: АГН "Москва"
ФСБ России получила от Белоруссии аудиозапись, касающуюся инцидента с блогером Алексеем Навальным. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщил телеканал ОНТ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что спецслужбы изучат переданные материалы, передает РИА Новости.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время разговора с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил, что разведка республики перехватила разговор Варшавы и Берлина о Навальном. Запись белорусский лидер пообещал передать РФ.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия не получила от Германии ни одного документа по ситуации с Навальным.
Алексей Навальный впал в кому после того, как почувствовал себя плохо в самолете Томск — Москва. Лайнер зашел на экстренную посадку в Омске, чтобы его оперативно доставили в местную больницу для оказания помощи.
Российский МИД выступил за тщательное и объективное расследование инцидента с Алексеем Навальным. Глава министерства Сергей Лавров указал на недопустимость голословных обвинений и отметил подозрительную поспешность западных стран с версией об умышленном отравлении блогера.
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Комментарии 1
Политика , В мире , Происшествия , СНГ , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Мария Захарова , Михаил Мишустин , Сергей Лавров , Александр Лукашенко , ФСБ , МИД , РИА Новости
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