Минская милиция сообщила о задержаниях участников протестов 

МИНСК, 5 сен — РИА Новости. В субботу в Минске прошли задержания участников несанкционированных акций, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.
"Подтверждаю, что есть задержания в Минске в рамках административных процессов", — сказала она, не уточнив количество задержанных.
В субботу в Минске у ряда белорусских вузов студенты проводят не санкционированные с властями города акции протеста.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них — свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.