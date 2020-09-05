Минская милиция сообщила о задержаниях участников протестов 

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МИНСК , 5 сен — РИА Новости. В субботу в Минске прошли задержания участников несанкционированных акций, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич

"Подтверждаю, что есть задержания в Минске в рамках административных процессов", — сказала она, не уточнив количество задержанных.

В субботу в Минске у ряда белорусских вузов студенты проводят не санкционированные с властями города акции протеста.