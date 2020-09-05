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Минская милиция сообщила о задержаниях участников протестов 

РИА Новости и ещё 33 6 часов назад
Минская милиция сообщила о задержаниях участников протестов
Фото: РИА Новости
МИНСК, 5 сен — РИА Новости. В субботу в Минске прошли задержания участников несанкционированных акций, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.
"Подтверждаю, что есть задержания в Минске в рамках административных процессов", — сказала она, не уточнив количество задержанных.
В субботу в Минске у ряда белорусских вузов студенты проводят не санкционированные с властями города акции протеста.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них — свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Комментарии
Политика , В мире , СНГ , Лихие девяностые , Светлана Тихановская , Наталья Ганусевич , Александр Лукашенко , МВД , РИА Новости , Минск
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