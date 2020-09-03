Россия и Белоруссия обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты, передает RT слова главы Минэнерго России Александра Новака. Он отметил, что Россия заинтересована, чтобы нефтепродукты, которые сейчас Белоруссия реализует через третьи страны, шли через порты России. В России не поверили угрозам Лукашенко перекрыть транзит товаров из Литвы и Польши «У нас есть возможности обеспечить реализацию этих нефтепродуктов через Санкт-Петербург, через Усть-Лугу, то есть через российские порты», — приводит агентство слова Новака. В сообщении отмечается, что эта тема была поднята во время переговоров премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко. Неделю назад президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отказаться от транзита через польские и литовские порты из-за угроз этих стран ввести санкции в отношении Минска. Ранее в четверг член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН выразил уверенность, что интеграция России и Белоруссии произойдет до конца года.
Россия и Белоруссия обсудили переброску нефти из портов Литвы через российские порты
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