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Путин рассказал о бросившихся получать пособия безработных россиянах 

Lenta.ru 1 час назад
Путин рассказал о бросившихся получать пособия безработных
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин рассказал, что после повышения размера пособия по безработице россияне бросились получать такие выплаты. Об этом он заявил в ходе беседы с врио главы Чувашии Олегом Николаевым, пишет ТАСС.
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Как пояснил Путин, многие обратившиеся за пособиями граждане в действительности уже давно не работали.

«Но и хорошо, что они пришли, пусть они эти деньги получают», — сказал президент.

В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому граждане, потерявшие работу после 1 марта 2020 года, будут получать максимальные пособия по безработице в размере 12 130 рублей, что соответствует минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Для оставшихся без работы россиян с детьми предусмотрена доплата в размере трех тысяч рублей на ребенка.
В июне глава правительства подписал постановление об увеличении минимального пособия по безработице на три месяца до 4,5 тысячи рублей. Позднее Путин объявил, что повышенные выплаты безработным гражданам продлят до конца лета.
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Политика , Михаил Мишустин , Олег Николаев , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Чувашская Республика
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