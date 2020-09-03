Путин рассказал о бросившихся получать пособия безработных

Президент Владимир Путин рассказал, что после повышения размера пособия по безработице россияне бросились получать такие выплаты. Об этом он заявил в ходе беседы с врио главы Чувашии Олегом Николаевым , пишет ТАСС.

Как пояснил Путин, многие обратившиеся за пособиями граждане в действительности уже давно не работали.

«Но и хорошо, что они пришли, пусть они эти деньги получают», — сказал президент.

В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому граждане, потерявшие работу после 1 марта 2020 года, будут получать максимальные пособия по безработице в размере 12 130 рублей, что соответствует минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Для оставшихся без работы россиян с детьми предусмотрена доплата в размере трех тысяч рублей на ребенка.

В июне глава правительства подписал постановление об увеличении минимального пособия по безработице на три месяца до 4,5 тысячи рублей. Позднее Путин объявил, что повышенные выплаты безработным гражданам продлят до конца лета.