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Швеция призвала Россию провести расследование по делу «почти умершего» Навального 

Lenta.ru 30 минут назад
Швеция обратилась к России по делу Навального
Фото: Andrew Harrer-Pool / Getty Images
Премьер-министр Швеции Стефан Левен призвал российские власти расследовать дело, связанное с госпитализацией Алексея Навального. Об этом сообщает «Интерфакс».
Левен считает, что необходимо провести расследование и привлечь виновных к ответственности, так как «человек почти умер». Швеция также считает важным для Евросоюза дать ответ на произошедшее в поле российской юрисдикции.
2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок». В российском МИД в ответ указали на то, что ждут официального ответа на запрос Генпрокуратуры.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет пришлось сажать в Омске. Пациента поместили в токсикореанимацию городской больницы. Навальный впал в естественную кому, и его подключили к аппарату ИВЛ. Днем 22 августа россиянина доставили в клинику «Шарите» в Берлине.
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Комментарии 1
Политика , Алексей Навальный , Стефан Левен , МИД , ЕС , Генпрокуратура РФ , Швеция
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