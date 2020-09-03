Лондон назвал условие для возвращения России в G7 

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"Россия должна изменить поведение, прежде чем присоединиться к "семерке", — заявили в офисе главы кабмина.

Кроме того, российские власти обязаны провести расследование инцидента с отравлением блогера Алексея Навального , считают в администрации Джонсона.

Москва покинула формат "Большой восьмерки" после присоединения Крыма к РФ в 2014 году. С этого времени он сократился до семи стран — "Большой семерки".